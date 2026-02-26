У экс-замглавы МВД Дагестана могут изъять имущество на 533 млн руб

Ставший фигурантом уголовного дела о коррупции экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилов может лишиться имущества на более чем 500 млн руб, которое в 23 раза превышает доходы бывшего силовика.

Генпрокуратура России через суд добивается изъятия имущества на 533 млн руб у экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова.

Бывший высокопоставленный экс-силовик стал фигурантом антикоррупционного дела. Прокурорская проверка показала, что Исмаилов владеет имуществом, которое в 23 раза превышает его официальные доходы за 12 лет, которые составили менее 20 млн руб.

Отметим, что бывший замглавы МВД республики был задержан в 2023 году по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По месту жительства Исмаилова был проведен обыск.