Вестник Кавказа

У экс-замглавы МВД Дагестана могут изъять имущество на 533 млн руб

У экс-замглавы МВД Дагестана могут изъять имущество на 533 млн руб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставший фигурантом уголовного дела о коррупции экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилов может лишиться имущества на более чем 500 млн руб, которое в 23 раза превышает доходы бывшего силовика.

Генпрокуратура России через суд добивается изъятия имущества на 533 млн руб у экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. 

Бывший высокопоставленный экс-силовик стал фигурантом антикоррупционного дела. Прокурорская проверка показала, что Исмаилов владеет имуществом, которое в 23 раза превышает его официальные доходы за 12 лет, которые составили менее 20 млн руб. 

Отметим, что бывший замглавы МВД республики был задержан в 2023 году по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По месту жительства Исмаилова был проведен обыск.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1290 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.