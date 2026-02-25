Вестник Кавказа

Турция реализовала более 500 проектов в Азербайджане – Омер Болат

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минторга Турции Болат рассказал о реализации сотен проектов в сфере строительства на территории Азербайджана и Грузии. Суммарные вложения превысили $20 млрд.

Глава торгового ведомства Турции Омер Болат заявил, что турецкий бизнес вложил в проекты на территории Грузии и Азербайджана более $20 млрд. 

По словам Болата, на территории Азербайджана турецкие компании завершили свыше 500 проектов стоимостью $18 млрд. На территории Грузии турецкий бизнес реализовал более 300 строительных проектов за $3,5 млрд. 

Как отметил турецкий министр, активная деятельность развернулась на освобожденных территориях Азербайджана. Глава турецкого Минторга отметил важность дальнейшей коммуникации между Турцией, Азербайджаном и Грузией по развитию транспорта, энергетики и туризма.

