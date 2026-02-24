Иран увеличит грузоперевозки в рамках коридоров с Азербайджаном и Россией

Президент Ирана сообщил о намерении увеличить грузовые перевозки по железной и автомобильными дорогам через Азербайджан и Россию.

Иран увеличит железнодорожные и автомобильные грузоперевозки с Азербайджаном и Россией, такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с бизнесменами и инвесторами в провинции Мазандаран на севере ИРИ.

Кроме того, перевозки будут увеличены с Казахстаном и Туркменистаном.

Это поможет снизить количество расходов и благоприятно скажется на экономической деятельности, уточнил Пезешкиан.

Он отметил, что работа в соответствующем направлении в настоящее время идет при поддержке иранского парламента.