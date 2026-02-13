Число отелей и гостиниц почти достигло 630 в Кабардино-Балкарии

Количество средств размещения в КБР за прошлый год значительно увеличилось и составило 627. Теперь в республике могут одновременно отдыхать до 22 тыс человек.
Отелей и гостиниц стало больше в Кабардино-Балкарии в минувшем году, подробности рассказали в региональном министерстве курортов и туризма.
"Количество средств размещения в республике возросло до 627 единиц"
– замглавы Минкурортов КБР Ислам Шаваев
По его словам, в данный момент у КБР есть потенциал для единовременного приема на отдых до 22 тыс туристов.
Замминистра рассказал также о перспективах на 2026 год. Чиновник пояснил, что турпоток в Кабардино-Балкарию за этот период может достичь 2,1 млн человек.