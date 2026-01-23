Казахстан ограничил ввоз и транзит российского мяса

Российским сельхозпроизводителям запретили ввозить мясо в Казахстан из-за угрозы распространения опасного заболевания животных пастереллеза, вспышки которого регистрируются в ряде российских регионов.

Власти Казахстана ввели временный запрет на ввоз российской животноводческой продукции из ряда российских регионов, где фиксируются вспышки пастереллеза – заболевания, опасного не только для животных, но и для человека.

Под временный запрет попала мясная продукция животноводческих хозяйств республик Северного Кавказа, Алтайского края, Новосибирской области, Бурятии, Алтая и Калмыкии, передает информационный портал NUR.KZ.

Как заявил руководитель ветеринарного ведомства Казахстана Казбек Ташимов, ветеринарные службы страны внимательно следят за новостями из российских регионов, где уже фиксируются вспышки пастереллеза.

Временный запрет затронул не только поставки мяса, но и транзит любой сельхозпродукции, которая может переносить инфекцию. Блокировки будут сняты сразу после того, как ситуация стабилизируется и перестанет вызывать опасения.

Напомним, пастереллез (геморрагическая септицемия) - острая зоонозная бактериальная инфекция, поражающая животных, птиц и человека. Болезнь лихорадкой, сепсисом, поражением кожи, дыхательных путей и суставов и передается через контакт с больными особями, водой и кормом.