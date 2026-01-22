Россия поможет Казахстану в развитии АПК страны

Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место по площади посевных угодий, и Москва готова помочь Астане в их освоении, расширив потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

В Москве в рамках крупнейшей международной выставки AGRAVIA состоялся форум "Потенциал сферы сельского хозяйства в сотрудничестве Казахстана и России", организованный посольством Казахстана в России при содействии российской выставочной компании ООО "Агрос Экспо Групп".

В ходе мероприятия были представлены экспортные и инвестиционные возможности агропромышленного комплекса Казахстана, после чего участники форума обсудили казахстанско-российское сотрудничество в аграрной сфере, передает агентство АПК Новости.

Россия и Казахстан обладают значительным потенциалом в развитии сельского хозяйства и производстве продовольствия, обе страны располагают большими площадями для расширения посевов, имеют возможности по увеличению объемов продукции растениеводства и животноводства и успешно разрабатывают и внедряют совместные проекты в сельском хозяйстве, отметил академик РАН, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной РФ Петр Чекмарев.

Казахстан владеет уникальными ресурсами, занимая 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место по площади посевных угодий, только за последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства страны вырос более чем в 2,5 раза, и сейчас задача властей - к 2030 году удвоить этот показатель, поведал посол Казахстана в России Даурен Абаев.

При этом аграрное сотрудничество с Россией занимает особое место, и страны готовы наращивать взаимодействие, добавил дипломат.