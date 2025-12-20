Сотрудничество Москвы и Астаны развивается положительно почти по всем направлениям – Путин

Россия и Казахстан наладили позитивное сотрудничество практически во всех сферах, заявил в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил о конструктивном сотрудничестве Москвы с Астаной практически во всех сферах, соответствующей оценкой он поделился сегодня в ходе двусторонней встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась после неформальной встречи глав государств СНГ.

Глава российского государства отметил, что со вчерашнего дня, когда Токаев прилетел в Казахстан, лидеры обсудили и сотрудничество в рамках ОДКБ и СНГ, и двусторонние темы. В то же время, он отметил, что рад возможности провести отдельную встречу, чтобы обсудить на ней вопросы, которые стороны рассматривают как приоритетные для развития двусторонних связей.

"В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям. У нас ни одного нет вопроса спорного или какого-то сложного, но все равно вопросов много – они всегда есть при таком объеме взаимодействия. Очень рад возможности поговорить по всем этим проблемам"

– Владимир Путин

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за радушие, оценил программу традиционной встречи в Санкт-Петербурге перед Новым годом как "абсолютно продуманную, насыщенную".

Президент Казахстана назвал уходящий год успешным для двустороннего сотрудничества.

"Без всяких сомнений можно сказать о том, что двусторонние отношения развивались по восходящей линии. Полным успехом увенчался мой государственный визит 12 ноября в Россию. Я благодарен Вам за теплый прием в ходе этого визита"

– Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский лидер подчеркнул, что сотрудничество с Россией в рамках стратегического партнерства и союзничества представляет безусловный приоритет для страны. Он напомнил, что сотрудничество Москвы и Астаны обусловлено взаимным существованием: "сама природа" свидетельствует о том, что Россия и Казахстан должны взаимодействовать по всем вопросам, связанным с обыденной жизни жителей. Токаев отметил, что такое сотрудничество полностью отвечает коренным интересам народов обеих стран.