Азербайджан и Казахстан обсудили реализацию проекта интернет-кабеля по дну Каспия

Посол АР в Казахстане Атамогланов провел встречу с советником президента Лазаром. Стороны обсудили вопросы энергетики и строительства интернет-кабеля по дну Каспия.

Глава дипмиссии Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов провел встречу с советником президента РК Ернаром Лазаром. 

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также перспективные направления сотрудничества. В частности, в фокусе внимания сторон оказался проект фибероптического кабеля по дну Каспийского моря, который ускорит обмен данными между Азией и Европой.

Также стороны затронули вопросы энергетики и культурных связей. Представители Баку и Астану обсудили подготовку визитов лидеров двух стран. 

Напомним, что Казахстан и Азербайджан совместно реализуют проект волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, соединяющей Актау и Сумгаит. Протяженность кабеля составляет 380–400 км.

