В Иране опровергли заявления о казни протестующих

Аббас Аракчи в ответ на публикации израильских СМИ заявил, что власти ИРИ не проводили казней протестующих. Он также опроверг заявления об обмане Тегераном президента США Дональда Трампа по вопросу переговоров.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи опроверг заявления израильских СМИ, которые утверждали, что задержанные во время беспорядков иранские протестующие были казнены. По словам главы дипведомства, власти ИРИ помиловали 2 тыс человек.

"Факты: казней не было, судебные процессы не завершены, и более 2000 заключенных помилованы"

– Аббас Аракчи

Аракчи также опроверг заявления, которые были сделаны в израильской газете Israel Hayom. Там утверждалось, что Тегеран якобы обманул Дональда Трамп с переговорами и не намерен идти на сделку.

Отметим, что ранее лидер США Дональд Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам. Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Тегеран и Вашингтон готовы к компромиссам в рамках переговоров.