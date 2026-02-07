В Минэкономики Грузии рассказали о будущем Госбанке

Подробности о Банке экономического развития Грузии, который появится в стране, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
Как рассказала министр, создаваемая в стране структура будет охватывать все сектора экономики страны с акцентом на те, которые требуют особого внимания, в том числе финансирования.
"Мы готовы правильно реагировать на вызовы всех секторов экономики, а также на потребности малых, средних и крупных предприятий, работающих в этих секторах. Я бы выделила производство с целью снижения зависимости от импорта и содействие развитию отдельных секторов, включая энергетику"
– Мариам Квривишвили
На прошлой неделе стало известно, что в Грузии планируется учредить новое ведомство, оно заменит Фонд развития Грузии и программу "Производи в Грузии", указ о соответствующей реформе уже готов. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это поможет оптимизировать управление государственными финансами.