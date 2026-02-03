Вестник Кавказа

Все культурные события в Кисловодске будет утверждать творческая комиссия

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти курортного Кисловодска создали творческую комиссию, задача которой будет состоять в контроле всех масштабных городских культурно-массовых мероприятий.

В ставропольском курортном Кисловодске появилась новая городская структура: именно она будет выдавать разрешения на проведение культурных мероприятий в общественных местах города, сообщил градоначальник Евгений Моисеев.

"Задача творческой комиссии заключается в принятии решений о выдаче разрешений на проведение мероприятий на городских площадках. Новая инициатива направлена на упорядочение культурных событий в городе-курорте федерального значения, который ежегодно принимает сотни тысяч туристов со всей страны"

- Евгений Моисеев

Новое подразделение в Ставропольском крае создано впервые. На плечи ее членов ляжет не только контроль над качеством контента, предлагаемого жителям города-курорта и туристам, но и обеспечение порядка на таких массовых мероприятиях, отметил мэр, передает портал "Это Кавказ".

Кисловодск как курорт федерального значения просто обязан заботиться о том, что люди видят и слышат, проходя по его улицам и площадям, - подчеркнул Евгений Моисеев.

