Фотофестиваль PhotoFerrumFest снова пройдет в Железноводске в сентябре

Город-курорт Железноводск в начале сентября примет ставший традиционным фотофестиваль PhotoFerrumFest – подать заявку можно будет в мае.

Уже третий всероссийский фотофестиваль PhotoFerrumFest – самый масштабный фестиваль фотографии на Юге России – состоится в сентябре в Железноводске (Кавминводы, Ставропольский край), сообщают организаторы.

Сроки проведения события – 4-6 сентября. Принять участие в фестивале могут фотографы разного уровня: от начинающих любителей до опытных мастеров.

В рамках PhotoFerrumFest в Пушкинской галерее откроется масштабная выставка фотографий, созданных участниками фестиваля. В нее войдут снимки на тему городу и авторские проекты.

По словам организаторов, программа фестиваля будет значительно расширена: на него прибудут новые спикеры, открыты будут новые места для съемки, будет обеспечено больше возможностей для обмена опытом между участниками.

Фотоконкурс начнется в апреле, его победителей наградят во время фестиваля.

Заявку на участие в PhotoFerrumFest можно будет подать в мае. Оно полностью бесплатное, однако количество мест ограничено.