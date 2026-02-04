Ираклий Кобахидзе предложил помочь Совету Европы с иностранным влиянием

Тбилиси с большим удовольствием отреагировал на просьбу Совета Европы рассказать о грузинских методах противостояния внешнему вмешательству в дела республики. Председатель правительства Ираклий Кобахидзе назвал законы, которые позволили Грузии взять под строгий контроль попытки влиять извне на события в стране.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал сегодня на запрос Совета Европы по опыту борьбы с иностранным влиянием в СМИ и политике. Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси имеет очень большой и эффективный опыт такой работы и предлагает СЕ учесть его в своей практике.

По словам грузинского премьера, правительство уже написало необходимый для запроса СЕ документ и радо, что общеевропейская структура обратилась к Тбилиси с такой просьбой.

"Мы рады, что у Совета Европы такой интерес – у Грузии действительно один из лучших опытов в борьбе с иностранным влиянием. Конечно, мы готовы поделиться с Советом Европы нашим опытом в борьбе с иностранным влиянием"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе отметил, что именно для искоренения нелегального иностранного влияния в СМИ и политике "Грузинская мечта" несколько лет назад приняла закон об иноагентах и дополнила его несколькими поправками, устрожившими контроль за действием организаций, финансируемых из-за рубежа.

В качестве новейшего примера борьбы с иностранным влиянием председатель правительства привел обновление закона "О грантах", которое позволит закрыть законодательную лазейку для финансирования антигосударственных акций в Грузии.