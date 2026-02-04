США выступают за новый договор вместо ДСНВ – Трамп

Российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не стоит продлевать в прежнем виде, необходимо разработать новое соглашение, такого мнения придерживается глава Белого дома Дональд Трамп.
"Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать Новый ДСНВ - сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается"
– Дональд Трамп
Напомним, срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее Москва предложила Вашингтону еще год придерживаться условий договора.
По данным СМИ, переговоры о новом варианте соглашения велись на встрече в Абу-Даби.