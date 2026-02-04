Вестник Кавказа

США выступают за новый договор вместо ДСНВ – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Трамп заявил, что продлевать ДСНВ нет нужды, ему на смену необходимо разработать новое, улучшенное соглашение.

Российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не стоит продлевать в прежнем виде, необходимо разработать новое соглашение, такого мнения придерживается глава Белого дома Дональд Трамп.

"Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать Новый ДСНВ - сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается"

– Дональд Трамп

Напомним, срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее Москва предложила Вашингтону еще год придерживаться условий договора.

По данным СМИ, переговоры о новом варианте соглашения велись на встрече в Абу-Даби.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.