Россия готова на диалог с США по ДСНВ при конструктивной реакции

Если американская сторона конструктивно отреагирует на российские предложения по вопросу ДСНВ, Москва пойдет на диалог, рассказал Песков.

Москва будет вести диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической безопасности и ситуации с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в том случае, если от Вашингтона поступит конструктивная реакция, заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог"

– Дмитрий Песков

Срок действия ДСНВ истекает сегодня. Ранее российская сторона выступила с предложением о продлении обязательств сторон еще на год, однако Вашингтон так и не дал ответа.

По данным портала Axios, возможность продления Российско-американского договора обсуждалась на встрече в Абу-Даби, однако к соглашению стороны не пришли.

По сведениям портала, который ссылается на источник, стороны дорабатывают проект соглашения, которые должен был одобрен лидерами двух стран.