SOCAR меняет технологию бурения на двух месторождениях

В ближайшие месяцы Государственная нефтяная компания Азербайджана начнет бурение с использованием новых технологий на месторождениях "Нефтяные камни" и "Гюнешли" на Каспии.

В скором времени на азербайджанских нефтегазовых месторождениях "Нефтяные камни" и "Гюнешли" стартует бурение новых скважин с использованием насосно-компрессорных труб (tubing drilling), заявил на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026, проходящей в Баку. менеджер по бурению Управления операций по добыче (Upstream) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фарид Умудлу.

"Мы понимаем, что одних преобразований недостаточно для решения существующих проблем - необходимо также инвестировать в технологии. Наши пласты становятся все более сложными, и добыча нефти с каждым годом требует все больших усилий. Это уже национальный вызов, с которым сталкиваются все операторы в Азербайджане", - сказал он.

Аналогичная ситуация со сложностями в геологоразведке характерна и для других стран Каспийского региона, в том числе Туркменистана, из-за чего они тоже активно внедряют новые технологические решения, отметил чиновник, передает Trend.

Новые технологии геонавигации в нефтегазоносных пластах включают бурение горизонтальных скважин с наклоном до 90 градусов, в Азербайджане уже пробурено около 15–20 таких скважин, - добавил Фарид Умудлу.