Поставки нефти из Азербайджана в Израиль установили рекорд

Израиль нарастил импорт азербайджанской нефти на 31% до максимума за три года. Теперь на Баку приходится рекордные 46,4% израильского нефтяного импорта.

В минувшем году Израиль нарастил импорт азербайджанской нефти до трехлетнего пика, используя мультимодальный маршрут через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и далее танкерами по морю. О новом рекорде нефтезакупок сообщают израильские медиа.

Импорт азербайджанской сырой нефти в Израиль через БТД увеличился в 2025 году на 31% до 94 тыс баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Таким образом, Азербайджан упрочил статус ключевого поставщика нефти на израильский рынок.

Данные компании Kpler свидетельствуют о значительном изменении в структуре израильского нефтяного импорта: в прошлом году почти половина (46,4%) всех закупок пришлась на азербайджанскую нефть. Это максимум за десять лет. Следующим поставщиком по процентному соотношению с общей долей нефтяного импорта Израиля является Россия, на которую приходится 28%.

