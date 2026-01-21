Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил внешнеторговый оборот в 2025 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешняя торговля Азербайджана по итогу прошлого года увеличилась почти на 4%. При этом импорт и экспорт почти сравнялись в структуре внешнеторгового оборота страны.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, внешнеторговый оборот республики в прошлом году увеличился до $49,423 млрд.

Рост составил 3,8% или $1,810 млрд.

Импорт и экспорт в структуре внешнеторгового оборота Азербайджана в минувшем году составили почти равные доли: экспорт – $25,043 млрд, импорт – $24,380 млрд. При этом импорт за год вырос на 15,8%, а экспорт снизился на 5,7%.

Положительное сальдо в азербайджанской внешней торговле составило $663 млн.

