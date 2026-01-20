Азербайджан нарастил экспорт нефтепродуктов на 37%

Поставки нефтепродуктов из АР выросли на 37% в прошлом году. Страна заработала $432 млн на экспорте.

Азербайджан за прошлый год нарастил поставки нефтепродуктов за границу почти на 37%. Объем поставок составил 736 тыс тонн, которые принесли казне страны около $432 млн, информирует Государственный таможенный комитет.

Сообщается, что АР заработала на экспорте почти на 29% больше, чем годом ранее.

Доля продуктов нефтяной индустрии также выросла в общем объеме экспорта страны, составив 1,72%. В 2024 году показатель был равен 1,26%.

В конце декабря 2025 года стало известно, что республика экспортировала в течение года 22,1 млн т нефти, которые принесли $11 млрд.