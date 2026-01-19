Вестник Кавказа

Азербайджан войдет в "Совет мира" по Газе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку принял приглашение Трампа войти в состав "Совета мира", сообщили сегодня в МИД Азербайджана. Республика готова вносить активный вклад в международную стабильность.

Азербайджан принимает приглашение войти в "Совет мира" по Газе, учрежденный президентом США Дональд Трамп, следует из сообщения министерства иностранных дел АР.

"16 января президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил Азербайджан стать государством - учредителем организации. Азербайджанская Республика приняла данное приглашение и довела до США свое намерение стать членом "Совета мира" в качестве государства-учредителя"

– МИД Азербайджана

В ведомстве уточнили, что официальное письмо-подтверждение о членстве Азербайджана в "Совете мира" будет направлено США, после чего в рамках предусмотренных процедур будут предприняты необходимые шаги.

"Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, мир и стабильность"

– МИД Азербайджана

