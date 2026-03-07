Вестник Кавказа

Из Ирана в Азербайджан эвакуировали 2100 иностранцев

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран с начала войны, начавшейся 28 февраля, покинули через азербайджанскую границу 2100 иностранных граждан, в том числе сотни россиян.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана из Исламской республики через границу с Азербайджаном выехали 2100 иностранных граждан.

Конфликт начался 28 февраля, к 10:00 10 марта Иран через границу с Азербайджаном покинули 2097 человек, граждане различных государств. В том числе эвакуировано 365 граждан Азербайджана, свыше 300 граждан России, сотни граждан Китая и Таджикистана, десятки граждан ряда других государств.

