Замглавы МИД РФ Алимов встретился с послом Ирана

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали и обсудил с ним эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Сегодня прошла встреча заместителя главы МИД РФ Александра Алимова с послом ИРИ в Москве Каземом Джалали, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В официальном сообщении уточнили, что встреча прошла по инициативе иранской стороны.

Основной темой, поднятой на обсуждение, стала военная эскалация на Ближнем Востоке в связи с американо-израильской агрессией против Ирана, которую в российском МИД охарактеризовали как "разрушающую базовые нормы и принципы международного права".

Российская сторона в очередной раз подчеркнула свое стремление содействовать урегулированию конфликта дипломатическим путем.

"Подчеркнуто, что агрессоры намеренно "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями. Выражено сожаление, что от боевых действий страдают мирные люди и гражданская инфраструктура во многих странах региона"

– пресс-служба МИД РФ

Также, Алимов и Джалали обсудили различные аспекты российско-иранского партнерства.

Москва предпринимает усилия в Совете Безопасности ООН, направленные на обеспечение его справедливой и объективной реакции на агрессию против Ирана и обстановку вокруг него, уточнили в российском МИД.