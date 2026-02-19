С начала года Армения демонстрирует рост туризма

В январе-феврале нового 2026 года Армению посетили свыше 300 тысяч туристов, что на почти на 45 тысяч человек больше, чем годом ранее: как и прежде, более трети путешественников составили граждане России.

Армения возвращает себе былую славу туристически привлекательного региона – только за первые два месяца нового 2026 года страну посетили 300 694 туриста, что более чем на 44 тыс превышает прошлогодний показатель, сообщает Комитет по туризму республики.

В январе страна приняла 179 409 путешественников, в феврале чуть меньше - 121 285 человек, передает Sputnik Армения.

Как и в предыдущие годы, больше трети путешественников из общего числа – это туристы из России (37%). На втором месте с 14% следуют гости из Грузии, на третьем (8%) - из Ирана.

Доля туристов из других стран мира не превышает 2% для каждой из них, говорится в сообщении.

Отметим, что военные действия в Иране начались в конце февраля, поэтому возможное снижение потока туристов из этой страны может проявиться уже в мартовской статистике.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения до июля текущего 2026 года отменила визы для туристов из 113 стран, в том числе для для путешественников из США, Великобритании и ОАЭ, о также для обладателей действующих видов на жительство в странах ЕС и Шенгенской зоны (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) – так власти страны стимулируют въездной туризм.