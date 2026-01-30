Страны Балтии открывают регион для туристов из Армении

Уже в первых числах мая между Ереваном и Ригой начнут летать чартерные авиарейсы авиакомпании Air Baltic. Страны Балтии и Комитет по туризму Армении таким образом попробуют нарастить взаимный туристический поток.

Уже 2 мая из аэропорта Риги поднимется в воздух пассажирский авиалайнер латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, который выполнит первый чартерный рейс в Ереван, сообщает Комитет по туризму Армении.

Ранее вопрос чартерных рейсов между странами обсудили председатель Комитета по туризму Армении Лусине Геворкян и посол Латвии в Армении Эдите Медне, передает Sputnik Армения.

В ходе беседы стороны отметили: прямое авиасообщение может помочь наладить двусторонние отношения, а также оказать существенное влияние на рост межкультурного общения и туристического потока между странами.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения стремится вступить в Евросоюз, и это – осознанный демократический выбор армянского народа, заявил во время своего официального визита в ФРГ премьер-министр страны Никол Пашинян.

В марте минувшего 2025 года парламент Армении принял закон "О запуске процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", и этот закон - стимул для страны последовательно проводить демократические реформы. Даже если она не станет членом объединения, она будет соответствовать самым передовым современным стандартам, - пояснил армянский премьер.