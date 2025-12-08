Пашинян поставил Армении цель войти в Евросоюз

Стремление в Евросоюз – это демократический выбор армянского народа, заявил в ходе своего официального визита в ФРГ в Немецком обществе внешней политики премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступая с речью в Немецком обществе внешней политики, премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершающий официальный визит в ФРГ, заявил о стремлении республики вступить в Евросоюз.

"Наша цель - институциональное и практическое соответствие европейским стандартам, поскольку без такого соответствия членство в ЕС невозможно. Как только Армения объективно будет соответствовать этим европейским стандартам, перед нами откроются два пути: либо нас примут в ЕС, либо нет"

- Никол Пашинян

В марте текущего 2025 года парламент Армении принял закон "О запуске процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", и сейчас многие спрашивают, насколько реалистична эта цель? Новый закон - это, прежде всего, стимул для страны последовательно проводить демократические реформы, и даже если она не станет членом объединения, она будет соответствовать самым передовым современным стандартам, - подчеркнул Пашинян.

Стремление соответствовать стандартам Евросоюза - не геополитика, а демократический выбор народа страны, добавил армянский премьер.

Зачем Армении входить в Евросоюз?

Экс-глава Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о евроатлантических мотивах правительства Никола Пашиняна и рисках, возникающих в связи с невозможностью одновременного участия государства в ЕАЭС и Евросоюзе.

"Если говорить об истории этого вопроса, то практически со дня основания Республики Армения в 1990 году наши власти движутся к европейской интеграции. Мы прошли уже несколько этапов на этом пути, и армянское законодательство уже содержит в себе ряд европейских стандартов. В первую очередь у Армении политические интересы во вступлении в Евросоюз, связанные с балансом внешней политики, учитывая, насколько усилились противоречия между Европой и нашим северным соседом и партнером Россией. Во вторую очередь важны экономические выгоды – они не первичные в мотивах Еревана, но процесс интеграции в ЕС обязательно должен иметь экономическую составляющую", - прежде всего сказал он.

"Однако сближение с Евросоюзом будет обязательно и неизбежно создавать проблемы и с ЕАЭС, и непосредственно с Россией, причем надо говорить и об экономических, и о политических рисках для Армении. Я думаю, наши сегодняшние политические деятели должны очень серьезно проанализировать возможные риски и последствия, потому что настолько масштабные изменения во внешней политике государства будет очень сложно отыграть назад, если окажется, что выгоднее было сохранять крепкие связи с ЕАЭС и Россией", - предупредил Баграт Асатрян.

Экономист напомнил о негативном опыте евроинтеграции Грузии. "Грузия очень интенсивно продвинулась в этом направлении, многое сделала для соответствия европейским стандартам, но сегодня евроинтеграция поставлена на паузу из-за разногласий с европейскими политиками. На этом фоне Тбилиси пытается уладить отношения с Москвой, а Ереван, получается, идет в обратном направлении. Я думаю, Армения должна быть очень осторожной в этом вопросе. Все политические решения по отношениям Армении с Европой должны быть максимально разумны и взвешены, чтобы не возникало хотя бы новых рисков", - призвал он.

"Объективно на сегодняшний день евроинтеграция Армении попросту невозможна. У страны нет даже общих границ с Евросоюзом. Более того, у Армении остаются нерешенные проблемы с Азербайджаном и Турцией. Если отношения с соседями наладятся, тогда, пожалуй, станет гораздо проще заниматься процедурами евроинтеграции за счет развития экономических контактов за пределами ЕАЭС. А сегодня это просто пожелание, не обоснованное конкретными расчетами. Риски, которые оно в себе содержит, на мой взгляд, не до конца изучены нашими властями. Такая маленькая страна, как Армения, должна быть очень-очень осторожна в своих действиях", - подчеркнул Баграт Асатрян.

Тем не менее, по оценке экс-главы ЦБ Армении, Ереван не будет отказываться от курса на евроинтеграцию. "С одной стороны, Армения – европейская по сути страна, с европейской культурой, традициями, религией, историей. Вступление в ЕС выглядит как естественный путь развития государства. Но на каждом историческом этапе нужно учитывать множество актуальных рисков и вызовов, и сегодня таковых гораздо больше, нежели двадцать лет тому назад. Мы в Армении находимся в очень сложной ситуации, чтобы совершать в настоящее время непродуманные действия", - обратил внимание экономист.

"Армения не нужна сейчас Европе, разве что только как повод заявить о небольшой политической победе, помахать флагом ЕС. В экономическом плане Армения даже отдалилась от Европы за последние пять лет. Поэтому мы очень серьезно должны подумать, куда и зачем сегодня движется Армения, что она от этого получит и что может потерять. Наши представители власти должны сначала все тщательно проанализировать и только потом предпринимать конкретные шаги", - заключил Баграт Асатрян.