Остановка-музей с панно из войлока открылась в Приэльбрусье

В КБР установили первую в регионе остановку-музей, которую украшает войлочное панно. Найти необычную остановку можно в городе Тырныауз.

В Кабардино-Балкарии появилась необычная остановка-музей, сообщили в правительстве региона.

Торжественное открытие первой остановки-музея состоялось в городе Тырныаузе. Остановка украшена войлочным панно, на котором воссоздан орнамент традиционного ковра "Бичген кийиз". Также на уникальной остановке можно увидеть подлинный образец старинного войлочного изделия "Ала кийиз".

Панно было создано мастерами районного центра национальных ремесел и промыслов под руководством директора Езетхан Джаппуевой.

Необычная остановка объединяет традиции и современность – в ожидании транспорта можно не только полюбоваться на панно, но и воспользоваться USB-зарядными устройствами, встроенными в скамейки. Информация об экспонатах на остановке доступна по QR-кодам, также на остановке установлен интерактивный экран, на котором демонстрируется символика народного искусства КБР.

Проект осуществлен благодаря грантовой поддержке Министерства по делам национальностей и общественных проектов КБР и активному содействию администраций Эльбрусского района и города Тырныауза.

Отметим, что в ноябре в поселке Добмай в КЧР проходила ярмарка-выставка народных промыслов, на которой также были представлены различные изделия, созданные из войлока.