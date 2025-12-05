В Чечне перевели на арабский язык девять книг российских авторов

Педагогический вуз в Чечне выстраивает культурный мост с арабским миром: были переведены девять книг классической и современной русской литературы.

Педагогический университет Чечни подготовил арабоязычные версии девяти книг российских авторов. Как заявил ректор ЧПУ Исмаил Байханов, переводы классических и современных произведений призваны укрепить международные связи.

"Университет провел важнейшую работу по прямому литературному переводу девяти российских изданий, чтобы показать Россию целостно и разносторонне"

– Исмаил Байханов

Байханов отметил, что книги позволят глубже познакомиться с русским национальным характером, традициями и литературными достижениями, а также станут импульсом для гуманитарного сотрудничества в образовании и культуре.

В перечень вошли произведения классической и современной литературы, включая "Горе от ума" Грибоедова, "Жизнь Арсеньева" Бунина, "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, "Бегущую по волнам" Грина и "Детский мир" Ибрагимова. В дальнейшем будут переведены научно-популярные книги: путеводитель по России, издания о русской избе, художниках и сборник сказок.

"Значимость перевода этих изданий на арабский язык трудно переоценить. Подобная работа открывает доступ к подлинным сокровищам российской культуры для миллионов читателей в арабских странах, способствует укреплению культурного диалога и формированию взаимного уважения между народами"

– Исмаил Байханов