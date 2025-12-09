Вестник Кавказа

Папуашвили: США повторяют старые предупреждения Грузии Брюсселю

На фоне заявлений Трампа о "слабых" лидерах ЕС Папуашвили напомнил, что Грузия давно указывала Брюсселю на системные проблемы.

Сегодняшние оценки Европы Соединенными Штатами совпадают с более ранними предостережениями, которые Грузия направляла в адрес Брюсселя, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Спикер отметил, что текущая ситуация представляет собой не просто предостережение грузинских властей, а тревожный сигнал из западного сообщества, призванный отрезвить Европу. Он подчеркнул, что этот сигнал говорит о необходимости немедленно разрешить усугубляющийся глубокий и системный кризис, причины которого кроются в действиях самой Европы.

Высказывание Папуашвили перекликается с недавним заявлением Дональда Трампа, в котором президент США дал жесткую оценку европейскому руководству, назвав его "слабым" и обвинив в разрушении собственных стран, что, по его мнению, грозит радикальными переменами для всего европейского континента.

