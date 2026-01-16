Армения торопит Россию с ремонтом железных дорог в Азербайджан и Турцию

В свете роста грузоперевозок в Армению через Азербайджан Армения все активнее торопит Россию с восстановлением железнодорожных путей к границам Азербайджана и Турции, что позволит стране оптимизировать транспортировку грузов.

Армения не в состоянии сама справиться с восстановлением железнодорожных путей к границам Азербайджана и Турции, и планирует в максимально короткие сроки сделать это совместно с российской стороной, заявил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян.

"Армения продолжает переговоры с Россией по восстановлению участков железной дороги на участках в Иджеване и Ахурике. У нас есть понимание, что на указанных участках восстановительные работы будут проведены совместно с российской стороной, то есть при ее непосредственном участии"

- Давид Худатян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже поручил компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) срочно привести в порядок пограничные железнодорожные участки, ведущие в Азербайджан и Турцию - от Ерасха до границы с Азербайджаном в Нахичевани и от Ахурика до границы с Турцией, передает Sputnik Армения.

Проект, в рамках которого планируется восстановить некогда нормально функционировавшее железнодорожное сообщение на территории Армении, по самым скромным подсчетам армянской стороны обойдется в $500 млн.

Почему торопится Армения?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Армения стремится как можно быстрее наладить прямые коммуникации с Азербайджаном и Турцией, но не имеет для этого собственный ресурсов и потому обращается к России.

"Скорее всего, такая спешка с армянской стороны связана с подвижками в переговорах Армении с Азербайджаном об открытии коммуникаций. Ереван рассчитывает, что в какой-то обозримой перспективе будут достигнуты соглашения по запуску прямого транспортного сообщения, и к этому времени ему нужно иметь готовые железнодорожные пути, которых пока нет. Поскольку армянские железные дороги управляются дочерней компанией РЖД, власти Армении ждут, что именно РЖД будет строить эти дороги к турецкой и азербайджанской границам", - прежде всего сказал он.

Что ответит Россия?

Регионовед подчеркнул, что российское руководство будет рассматривать предложение Еревана с коммерческой стороны. "Необходимо сначала получить технико-экономическое обоснование проектов, специалисты на месте должны провести соответствующие работы, чтобы можно было рассчитать объем инвестиций и сроки окупаемости. Пока об этих документах с армянской стороны информации нет", - отметил Константин Тасиц.

"В целом, согласно ожиданиям, озвученным Ереваном, только к концу 2026 года начнутся проектные работы. Соответственно, дороги будут строить еще не меньше двух лет. В этом контексте нужно понять, каким образом все это будет организовано, чтобы сдача тех или иных участков в эксплуатацию была синхронной и они не простаивали просто так", - заключил эксперт по Южному Кавказу.

Напомним, ранее мы писали, что еще в середине января Пашинян сообщил о том, что он вновь обратился к России за уточнением финального ответа по готовности проводить восстановительные работы железнодорожного полотна республики в азербайджанском и турецком направлениях. Премьер обсуждал этот вопрос с президентом Российской Федерации и заместителем председателя правительства РФ, однако окончательного согласия на участие страны в этом проекте пока не получил.