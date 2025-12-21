Пашинян торопит Россию. Армянские железные дороги: протяженность, функционал, значение, состояние

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова публично обратился к России с просьбой побыстрее принять решение о проведении восстановительных работ на участках железных дорог Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции. Расскажем, что такое армянские железные дороги и почему Армения надеется привлечь российских инвесторов к их модернизации.

Что такое Армянская железная дорога?

Армянская железная дорога - система, охватывающая 9 из 10 областей Армении, оставшаяся ей в наследство от СССР. В прошлом армянские железные дороги были частью единой Закавказской железной дороги. Их общая протяженность составляет 1253 км.

Инфраструктура состоит из 74 станций (в эксплуатации находится 55), 4 из которых - пограничные.

Две станции на границе с Азербайджаном и одна на границе с Турцией не функционируют, действует лишь станция «Айрум» на грузинском направлении.

Кто управляет Армянской железной дорогой?

С 2008 года Армянские железные дороги находятся в ведении Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) - дочерней компании российской госкорпорации РЖД, управляющей магистралями Армении по концессии. Договор был подписан на 30 лет с возможностью продления на 10 лет. По условиям договора, весь подвижной состав, (до 2500 единиц тяговых составов, пассажирских, грузовых вагонов) принадлежит ЮКЖД, как и обязательства по обслуживанию путей. А вот рельсы и соответствующая инфраструктура (станции, вокзалы) остаются за Арменией.

В каком состоянии Армянская железная дорога сейчас?

Функционал Армянской железной дороги существенно ограничен.

На постоянной основе действует пригородное пассажирское сообщение по маршрутам Ереван – Гюмри, Ереван – Ерасх, Арагац – Ереван – Аракс.

В летний период времени по маршрутам Ереван – Батуми курсирует поезд дальнего следования.

По маршруту Ереван – Тбилиси поезда ходят через день, но круглогодично.

Такие протяженные участки дороги как Раздан – Дилижан, Дилижан – Иджеван, Какавадзор – Дилижан не функционируют из-за обвалов и оползней.

Всего на железнодорожных путях Армении работает не более 4000 человек. Большая часть подвижного состава значительно изношена.

Возможности Армянской железной дороги

Пропускная способность армянской "железки" составляет 50 млн тонн грузов и 5,5 млн пассажиров в год при условии функционировании всех четырех пограничных переходов. Но потенциал армянских магистралей не реализован из-за транспортной блокады и развития альтернативных инфраструктурных проектов в Грузии и Азербайджане, в которых принимает участие Россия.

С точки зрения ликвидности Армянские железные дороги не представляют особой ценности в активах РЖД, поскольку с учетом всех издержек и сезонного функционирования, они остаются стабильно убыточными. Главная и единственная выгода российского приобретателя многопольных прав на конфессиональное управление ж/д Армении это снабжение российской военной базы в Гюмри.

Почему Армения надеется на помощь России?

Своими силами восстанавливать сеть национальных железных магистралей Армения не способна. Мешает низкая инвестиционная привлекательность дороги.

Китай с его инициативой «Один пояс – один путь» предпочитает строить многовариантные направления, а потому Армения на этом пути - очень маленький участок.

Западные партнеры Пашиняна готовы лишь обеспечивать безопасность будущих и существующих транспортных проектов, параллельно присматривая за транзитом.

Ближайшие соседи заняты своими участками дороги, которые также на протяжении многих лет не обслуживались и нуждаются в обновлении.

Получается, что единственный партнер, к которому может обратиться Армения, это Россия. Для Еревана восстановление приграничного с Турцией участка Ахурян – Догукапи, а также участка Ерасх – Велидаг на границе с Азербайджаном - часть стратегии по преодолению транспортной блокады за счет средств РЖД. При этом важно иметь в виду, что участок железной дороги по Маршруту Трампа (TRIPP, Зангезурского коридора) не будет находиться в ведении Южно-Кавказской железной дороги.