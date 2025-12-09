Маршрут Трампа: что это такое, кто его будет строить и кому он выгоден?

Зангезурский коридор, он же Маршрута Трампа для международного мира и процветания, он же TRIPP, он же мост Трампа – названия одной и той же транспортной артерии на Южном Кавказе. Расскажем, что собой представляет проект транспортного коридора и для чего он создается.

Где пройдет Маршрут Трампа?

Маршрут представляет собой 42-километровый участок железной дороги на юге Армении, в Сюникской области. Этот участок был одним из звеньев единой сети Закавказской железной дороги, построенный в 1940-1942 годах, однако в ходе Первой Карабахской войны армяне разобрали этот участок, потерявший свое грузопассажирское значение в условиях транспортной блокады, перерезав сухопутную связь Азербайджана с его Нахчыванской автономией.

Почему коридор назвали Маршрутом Трампа?

Идеи возрождения дороги и деблокады Армении за последние три десятка лет звучали многократно. То, что дорога будет восстановлена, стало очевидно по итогам Второй Карабахской войны, поскольку одним из условий мирного соглашения стала разблокировка транспортной инфраструктуры. В августе этого года президент США Дональд Трамп выступил посредником в этом процессе. Для реализации проекта предполагается передача в аренду 42-километрвого участка ж/д сроком на 99 лет неназванной американской частной компании.

Зачем нужен Маршрут Трампа?

Артерия поможет Армении преодолеть транспортную блокаду и принять участие в региональных инфраструктурных проектах. Маршрут соединит Азербайджан с Нахчыванской автономией, а также с Турцией и Центральной Азией. Транзит позволит обеспечить самую дешевую доставку грузов и строительных материалов, необходимых, в частности, для восстановления Физулинского, и Джебраильского районов Азербайджана. Кроме того, коридор может стимулировать Армению вернуться к так и неосуществленному проекту строительства Мегринской ГЭС на реке Араз, на иранской границе, поскольку реконструируемый участок пролегает у города Мегри.

Кто будет прокладывать Маршрут Трампа?

У Армении нет необходимых финансовых ресурсов для строительства современной железной дороги. Кроме того, вся ее железнодорожная инфраструктура принадлежит дочерней РЖД Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД). США готовы только арендовать и курировать проект, обеспечивая его безопасность, направив тысячу военнослужащих неназванной ЧВК.

Коридор пройдет по территории Армении, но управлять им будет лицензированная американская компания, которой причитается 40% выручки от управления. Армения получит 30%. Остальное пойдет на развитие инфраструктуры.

Для развития маршрута – прокладки дорог, трубопроводов и кабелей – США и Армения создадут совместное предприятие TRIPP Company. Однако, как будет решена проблемы финансирования, не до конца понятно. Пока США обещали выделить Армении первый транш на сумму 145 млн долларов, но, вероятно, Еревану придется еще искать инвесторов. При этом не исключается участие в проекте России.

Кто будет главным бенефициаром Маршрута Трампа?

Все региональные страны заинтересованы в том, чтобы интегрировать Южный Кавказ в мировые процессы и получать свою долю дивидендов. По скромным оценкам, только доход от управления этой территорией составит порядка 100 млрд долларов в год. Но главное - проект имеет огромное геополитическое значение. Кроме чисто транспортных выгод для Армении и Азербайджана, Маршрут Трампа соединит Баку с турецким Карсом, создав еще один прямой коридор с выходом в Центральную Азию, но без транзита через Грузию.

Очевидным бенефициаром проекта станет его инициатор – США, поскольку аренда коридора, развитие его инфраструктуры, а также обеспечение безопасности силами ЧВК позволит наблюдать за товарооборотом с востока на запад (из Китая в Европу). Два альтернативных маршрута через Россию и Иран сегодня ограничены санкционным давлением, поэтому роль Среднего коридора, частью которого может стать Маршрут Трампа, чрезвычайно важна.

Работы по реализации Маршрута Трампа должны стартовать во второй половине 2026 года.