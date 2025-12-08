Вестник Кавказа

Баку и Вашингтон провели переговоры по Зангезурскому коридору

Зангезурский коридор на карте Азербайджана и Армении
© Фото: “Вестник Кавказа“
Главными темами встречи представителей транспортных ведомств Азербайджана и США стали отрытые Зангезурского коридора и ускорение реализации профильных проектов.

Азербайджан и США обсудили транспортное сотрудничество во время встречи главы азербайджанского министерства цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с помощником секретаря по вопросам авиации и международных дел американского министерства транспорта Дэниелом Эдвардсом.

В ходе переговоров азербайджанская сторона представила развернутое изложение роли страны как стратегического узла региональных перевозок, а также рассказала о реализуемых и планируемых к реализации логистических транспортных маршрутах и инфраструктурных инициативах.

Повестка также включала обсуждения

  1. открытия Зангезурского коридора;
  2. сроков и способов ускорения работ по проекту "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP);
  3. восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыване.

Кроме того, представители Азербайджана и США подняли вопросы совместной работы в авиации и на море и координацию усилий через международные организации.

