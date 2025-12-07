Зарубежные инвесторы вкладываются в Грузию

Только за третий квартал текущего 2025 года зарубежные инвестиции в Грузию выросли в два раза – до 533 миллионов долларов, и лидирует в этом бизнес США, Испании и Турции.

Грузия переживает наплыв прямых иностранных инвестиций – только в третьем квартале текущего года они выросли больше чем вдвое, на 101,7%, до $533,2 млн, сообщает Национальная служба статистики страны "Сакстат".

Такая тенденция наблюдается в течение всего года - в январе-сентябре объем инвестиций вырос на 11% и составил $1,3 млрд, передает Sputnik Грузия.

Лидируют в инвестициях в страну США ($93,5 млн), Испания ($72,1 млн) и Турция ($70 млн), соответственно снижаются и долги Грузии – сейчас они составляют $90,6 млн, тогда как год назад ее долг оценивался в $282,1 млн.

Инвестировали в Грузию Азербайджан, Мальта, Нидерланды, Германия, Россия и другие страны мира, а самыми популярными у инвесторов были вложения в недвижимость ($91,7 млн), транспорт ($79,8 млн) и водоснабжение ($71,5 млн).

Также значительные средства были вложены инвесторами в обрабатывающую промышленность, торговлю, строительство и сферу туризма – гостиницы, рестораны, отдых и искусство.

Годом ранее объем прямых иностранных инвестиций в Грузию по сравнению с 2023 годом упал на 18,6% и составил $1,6 млрд, уточнили в Сакстате.