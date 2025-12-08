Военно-Грузинская дорога вновь открыта для фур

МЧС Северной Осетии объявило о снятии ограничений на въезд и выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, введенных сегодня с четырех утра.

Теперь большегрузы снова смогут ездить по участку Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, ведущему к границе РФ с Грузией, об этом сообщили в пресс-службе ведомства МЧС республики. Проезд для грузовиков открыт в обе стороны.

Как заявили в пресс-службе, после того как на грузинской территории было расчищено дорожное полотно и обеспечена безопасность проезда, движение в обе стороны для любого автотранспорта между Владикавказом и поселком Ларс восстановлено с 09:10 утра по московскому времени.

Движение грузовиков на Военно-Грузинской дороге было ограничено с 4:00 из-за непогоды на грузинской территории, которая создает опасные для проезда условия. Ранее дорога уже закрывалась в ночь на среду по той же причине.