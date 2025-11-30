В Северной Осетии на сохранение лесов направят 9 млн рублей

В будущем году в Северной Осетии будет выделено более 9 млн рублей на меры, направленные на сохранение лесов. Средства выделят в рамках федерального проекта.

На сохранение лесов Северной Осетии в следующем году будет направлено свыше 9 млн рублей, информирует министерство природы региона.

"В 2026 году на сохранение лесов Северной Осетии в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" направят свыше 9 млн рублей. В этом году на эти цели по нацпроекту направили более 3 млн рублей"

– сообщение

Средства выделят на федеральный проект "Сохранение лесов" в рамках национального проекта – он направлен не только на количественное восстановление лесов, но и на качественные показатели.

В республике в рамках проекта планируется проведение модернизации лесного питомника, восстановление лесного массива на площади 70 га и видеомониторинг состояния лесов региона.