АЭС "Аккую" в Турции будет построена в срок – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогу встречи лидеров России и Турции в Ашхабаде подчеркнул, что на повестке дня российско-турецких отношений стоит "очень много крупных проектов".
Среди таких проектов – атомная электростанция "Аккую", первая в Турции.
"В первую очередь, это конечно продолжение строительства (АЭС) "Аккую". Турецкая сторона ждет своевременного ввода в эксплуатацию станции, для них очень это важно"
– Дмитрий Песков
Он напомнил, что реализацией масштабного проекта занимается госкорпорация Росатом, и проект будет завершен в установленные сроки.
"Росатом, как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество блоков по всему миру, она способна это сделать, и она будет это делать"
– Дмитрий Песков