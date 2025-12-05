АЭС "Аккую" в Турции будет построена в срок – Песков

Атомная станция "Аккую" – один из совместных проектов России и Турции, и его реализация в срок важна для турецкой стороны. Росатом выполнит это условие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогу встречи лидеров России и Турции в Ашхабаде подчеркнул, что на повестке дня российско-турецких отношений стоит "очень много крупных проектов".

Среди таких проектов – атомная электростанция "Аккую", первая в Турции.

"В первую очередь, это конечно продолжение строительства (АЭС) "Аккую". Турецкая сторона ждет своевременного ввода в эксплуатацию станции, для них очень это важно"

– Дмитрий Песков

Он напомнил, что реализацией масштабного проекта занимается госкорпорация Росатом, и проект будет завершен в установленные сроки.

"Росатом, как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество блоков по всему миру, она способна это сделать, и она будет это делать"

– Дмитрий Песков