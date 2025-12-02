Приостановлен транзит кораблей через Босфор

Босфор
В Турции сообщили о временной остановке транзита судов через Босфорский пролив из-за плохих погодных условий.

Транзит судов через Босфорский пролив в Турции был приостановлен, сообщают в генеральном управлении береговой охраны Турецкой Республики.

Уточняется, что движение кораблей временно остановлено в обе стороны.

Причиной приостановки транзита являются ненадлежащие погодные условия – сильный туман.

"Из-за сильного тумана транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости с 4.53 мск"

– береговая охрана Турции

В настоящее время не менее 95 судов ждут очереди на проход через пролив, сообщили в ведомстве.

