Приостановлен транзит кораблей через Босфор

В Турции сообщили о временной остановке транзита судов через Босфорский пролив из-за плохих погодных условий.
Уточняется, что движение кораблей временно остановлено в обе стороны.
Причиной приостановки транзита являются ненадлежащие погодные условия – сильный туман.
"Из-за сильного тумана транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости с 4.53 мск"
– береговая охрана Турции
В настоящее время не менее 95 судов ждут очереди на проход через пролив, сообщили в ведомстве.