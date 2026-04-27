Аракчи: операция против Ирана стоила США $100 млрд

Военная операция США против Ирана обошлась в $100 млрд, а не в $25 млрд, как утверждает Пентагон, считает глава иранского МИД Аракчи.

Стоимость войны США против Ирана, в которой Соединенные Штаты участвуют совместно с Израилем, составляет около $100 млрд, кроме того, имеются косвенные издержки для американского населения, поделился мнением министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Отметим, что 29 апреля в Пентагоне сообщили, что по предварительным оценкам, на военную операцию Штаты израсходовали около $25 млрд.

"Пентагон лжет. Авантюра (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше заявленной суммы. Косвенные издержки для американских налогоплательщиков намного выше"

– Аббас Аракчи

Глава иранского МИД выразил мнение, что подход "Израиль прежде всего" означает "Америка в последнюю очередь".

Отметим, что по данным телеканала CBS News, который ссылается на американских чиновников, знакомых с внутренними оценками, военная операция обошлась уже почти в $50 млрд.

Данные Пентагона о расходах в $25 млрд основаны на подсчете расходов на боеприпасы, пояснили источники телеканала. С учетом убытков от поврежденной или уничтоженной военной техники и различных американских объектов на Ближнем Востоке, цена операции вдвое больше.