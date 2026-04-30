Лавров и Аракчи обсудили урегулирование кризиса на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи сегодня вечером провели телефонный разговор, в ходе него они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание Ормузскому проливу.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что беседа состоялась в развитие прошедшей 27 апреля в Санкт-Петербурге встречи президента России Владимира Путина с Аббасом Аракчи. В ходе нее министры продолжили детальный обмен мнениями по поводу возможности полного прекращения боевых действий, урегулирования военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в том числе возобновление свободы судоходства и урегулирование вокруг ядерной программы Исламской Республики.

"Подчеркнута поддержка российской стороной предпринимаемых посреднических усилий. Подтверждена готовность всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу в интересах достижения устойчивых договоренностей с целью установления долгосрочного мира в регионе"

– МИД России

Особый акцент главы внешнеполитических ведомств сделали на вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
