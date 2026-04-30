США второй раз за неделю ввели санкции против Ирана

Очередные санкции против Ирана ввела Америка сегодня, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Минфина США.

В антииранский черный список были добавлены шесть физических лиц и 21 организация, а также одно судно – танкер под панамским флагом New Fusion.

Уточняется, что в числе попавших под новые ограничения есть гражданин Китая. Часть ставших подсанкционными организаций также зарегистрированы в Китае.

Стоит отметить, что США вводят новые санкции против Ирана во второй раз за неделю. Во вторник их объектами стали физлица и компании, которые, по данным Вашингтона, "курируют теневую банковскую архитектуру" Исламской Республики.