Правительство Дагестана отправили в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Кроме того, он назначил врио премьер-министра РД.

Врио главы Дагестана Федор Щукин издал указ об отставке правительства региона, сообщение об этом опубликовано на странице правительства в социальной сети.

Кроме того, Щукин выбрал того, кто будет временно исполнять обязанности председателя правительства Дагестана. Им стал Магомед Рамазанов, который прежде работал на посту заместителя полпреда президента Росси в СКФО.

"Правительству РД поручено продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава"

– правительство Дагестана

Напомним, об отставке Сергея Меликова с поста главы Дагестан стало известно 30 апреля. На его место 4 мая был назначен Федор Щукин, бывший на тот момент председателем Верховного суда РД.