Участники Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в Азербайджане

В Азербайджане к 81-й годовщине Победы над фашизмом осуществлены единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 апреля, участники Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты. Об этом рассказали в Минтруда Азербайджана.

Уточняется, что выплаты приурочены к 81-й годовщине победы над фашизмом.

Каждый участник Великой Отечественной войны получил по 2750 манатов (более $1,6 тыс).

Вдовы погибших или скончавшихся впоследствии фронтовиков, лица, получившие ордена и медали за самоотверженный труд в тылу, сотрудники спецподразделений, выполнявшие задания в интересах армии и флота, а также участники обороны и блокады Ленинграда получили помощь в размере по 1,5 тыс манатов (почти $900).

В сообщении указано, что распоряжение распространилось на примерно 2 тыс человек, в том числе 13 ныне живущих участников Великой Отечественной войны.

Средства были перечислены на соответствующие банковские счета.