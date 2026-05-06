Ветераны Второй мировой войны в Грузии получат по 2 тысячи лари

Единовременные выплаты будут осуществлены в Грузии ветеранам Второй мировой войны, а также членам семей павших во время нее.

Государство выделит ветеранам Второй мировой войны в Грузии по 2 тыс лари (порядка $740) ко Дню Победы, соответствующее постановление издало грузинское правительство.

Кроме того, выплаты получат и члены семей, погибших во время Второй мировой войны. Единовременная помощь для них составит тысячу лари ($370), говорится в постановлении правительства Грузии.

Стоит отметить, что на сегодня в Грузии живут 56 ветеранов Второй мировой войны.

Напомним, праздник День Победы над фашизмом в Грузии отмечается 9 Мая.