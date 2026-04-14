Мост через Терек отремонтировали в Кабардино-Балкарии

Важный для транзитного сообщения мост через реку Терек заработал после ремонта в Кабардино-Балкарии, на трассе Прохладный - Эльхотово.

В КБР привели в порядок мост через реку Терек, находящийся на автодороге Прохладный - Эльхотово и играющий большую роль для движения транзитного транспорта, такое сообщение распространила пресс-служба Минтранса республики.

"На автодороге Прохладный - Эльхотово отремонтирован мост через реку Терек в Кабардино-Балкарии. Работы были выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни""

– Минтранс КБР

В ведомстве пояснили, что вносит большой вклад в развитие республики: благодаря ему поддерживается прочная связь между Майским и Терским районами, по мосту проходит значительный поток автомобилей. Все это помогает росту деловой активности, деятельности местных предприятий и в конечном счету повышению качества жизни людей.

Протяженность моста составляет 182 м. На нем были размещены новые резиновые опорные части. Специалисты также восстановили несущие элементы моста. На нем проложены тротуары с новым асфальтом, установлены перила.

Стоит отметить, что ремонтные работы удалось завершить досрочно.