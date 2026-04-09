Власти КБР будут мониторить качество воздуха

В скором времени в Кабардино-Балкарии заработает собственная система мониторинга воздуха – специалисты будут круглосуточно отслеживать уровень ее загрязнения и мгновенно реагировать на риски для экологии.

Граждане Кабардино-Балкарии (КБР) имеют полное право на своевременное информирование о состоянии атмосферного воздуха, что будет регулярно осуществляться региональными властями совместно с профильным федеральным ведомством, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"В регионе выявлено отсутствие необходимой инфраструктуры для постоянного контроля качества воздуха, исключающее возможность объективно оценивать уровень загрязнения и своевременно реагировать на экологические риски"

Суд мгновенно отреагировал на требования прокуратуры КБР, потребовав у властей региона немедленно устранить обнаруженные недостатки, передает "Интерфакс".

Надзорному ведомству региона поручено в полной мере выполнить исполнение решения суда, обеспечив всесторонне соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду, уточнили в Роскомэкологии.