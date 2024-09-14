Зачем Северному Кавказу ботанические сады?

Вся территория Северного Кавказа с его разнообразным рельефом, климатом и богатой флорой выглядит как ботанический сад. Однако есть в СКФО и специально созданные человеком оазисы биоразнообразия с научными центрами. Расскажем о наиболее интересных из них.

Регион с идеально подходит для интродукции (внедрения) растений из разных уголков мира. Здешние ботанические сады и дендрарии сочетают научную работу по сохранению редких видов, акклиматизации экзотов и просветительскую деятельность с рекреационной функцией. Они помогают изучать и сохранять флору Кавказа — одного из самых богатых регионов России по количеству эндемичных растений.

Ставропольский ботанический сад имени Скрипчинского

Это крупнейший ботанический сад на Северном Кавказе и один из самых больших в России. Он занимает 132 га, из которых значительная часть — постоянные насаждения. Сад основан в 1959 году по инициативе профессора Василия Васильевича Скрипчинского и других энтузиастов. Сегодня это филиал Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»).

Сад специализируется на интродукции, акклиматизации и селекции растений. Здесь выращивают тысячи видов деревьев, кустарников, цветочно-декоративных и тропических культур. В коллекциях представлены розы, клематисы, хризантемы и многие другие. Есть зимний сад с тропическими водными растениями, оранжереи, питомники (ежегодно реализуют десятки тысяч саженцев) и зоны для прогулок с аллеями, беседками и кафе.

Посетители отмечают потрясающее цветение весной и летом, аромат роз и возможность провести целый день на природе.

Сад расположен в Ставрополе по адресу: ул. Ленина, 478. Он открыт ежедневно, вход платный (льготы для студентов, пенсионеров и школьников).

Перкальский дендрологический парк (Эколого-ботаническая станция «Пятигорск»)

Это один из старейших объектов на Кавминводах. Парк основан в XIX веке (корни уходят к 1829–1879 годам) польским лесничим Перкальским и сегодня является особо охраняемой природной территорией федерального значения под управлением Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН РАН).

Парк занимает около 13,5–13,7 га на северо-западном склоне горы Машук в Пятигорске (поселок Энергетик). Коллекция насчитывает более 2500 видов и форм растений (свыше 5000 единиц), включая экзоты: гинкго, тисс, платан, дзелькву и многие кавказские эндемики. Здесь проводят научные исследования, сохраняют редкие виды и озеленяют курорты КМВ.

Это тихое, атмосферное место для прогулок среди вековых деревьев. Парк сочетает естественный лес с коллекционными посадками.

Ботанический сад Пятигорской медико-фармацевтической академии

Еще один важный объект в Пятигорске (ул. Ботанический спуск, 1). Основан в 1946–1949 годах как сад лекарственных растений. Площадь — около 6 га. Здесь есть дендрарий (около 187 видов древесных и кустарниковых растений), систематический участок, оранжереи и парниковое хозяйство.

Сад фокусируется на изучении лекарственных, эфиромасличных и декоративных растений. Он служит базой для обучения студентов и научных экспериментов по интродукции. Среди интересных экземпляров — пион кавказский, гинкго, маклюра и другие экзоты.

Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН (Махачкала)

Это относительно молодой, но динамично развивающийся сад в Дагестане. Он расположен в Махачкале и специализируется на горной флоре Кавказа, Средиземноморья, Средней Азии и других регионов. Коллекции включают растения из Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая и Северной Америки.

Сад проводит исследования по сохранению биоразнообразия, интродукции и экологии. В последние годы его открывали для посетителей, проводят акции и создают тематические зоны (включая сад памяти). Есть также ботанический сад при Дагестанском государственном университете (ДГУ).

Ботанические сады и коллекции в других регионах СКФО

Кабардино-Балкария : НОЦ «Ботанический сад КБГУ» в Нальчике — центр изучения уникальной флоры Центрального Кавказа на стыке миграционных путей.

: НОЦ «Ботанический сад КБГУ» в Нальчике — центр изучения уникальной флоры Центрального Кавказа на стыке миграционных путей. Северная Осетия : Ботанический сад Горского государственного аграрного университета во Владикавказе. Планируется развитие нового сада для сохранения редких видов. Недавно здесь отмечали первые цветения в новых посадках (включая лавандовые поля).

: Ботанический сад Горского государственного аграрного университета во Владикавказе. Планируется развитие нового сада для сохранения редких видов. Недавно здесь отмечали первые цветения в новых посадках (включая лавандовые поля). Карачаево-Черкесия : Первый в СКФО фитопарк (лавандовые поля и другие растения на 10 га).

: Первый в СКФО фитопарк (лавандовые поля и другие растения на 10 га). В Чечне и Ингушетии крупных публичных ботанических садов меньше, но ведется работа по сохранению местной флоры в заповедниках и на особо охраняемых территориях.

Значение ботанических садов СКФО

Ботанические сады играют ключевую роль в:

сохранении биоразнообразия Кавказа (регион входит в число мировых центров эндемизма);

научных исследованиях (интродукция, селекция, экология);

просвещении и экотуризме;

озеленении городов и курортов.

Посещение ботанических садов — отличный способ познакомиться с природой Кавказа, отдохнуть от городской суеты и узнать о редких растениях. Лучшее время для визита — весна и лето, когда цветут розы, клематисы, лаванда и множество других культур.