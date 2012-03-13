Безлюдный парк, ботанический сад и зоопарк: где осенью в Ереване отдохнуть от людей

Осень в Ереване самое комфортное время года: летом в там слишком жарко, зимой слякотно, а весна в городе короткая. Расскажем о трех самых уединенных уголках армянской столицы для любителей неспешных прогулок, где аллеи играют палитрой переливающихся оттенков опавшей листвы.

Ереванский ботанический сад

На северо-востоке Еревана, в районе Аван, по адресу ул. Ачаряна, 1, располагается ботанический сад, территория которого занимает 80 га.

Ботанический сад создали в 1935 году ученые из Института ботаники при Национальной академии наук. Сначала он состоял из несколько оранжерей, но к середине 1950-х превратился в один из крупнейших парков АрмССР, где на сравнительно небольшом участке земли можно было увидеть всю флору республики: более 1000 видов растений и деревьев. К началу 1990-х экспозиционный ряд ботанического сада включал в себя растительность со всего Южного Кавказа, в том числе редкие виды сосны кавказской, тополя грациозного и конского каштана.

Суровым испытанием для сада стал энергетический кризис 1990-х, в который суверенная Армения погрузилась с распадом СССР. Тогда многие ценные породы деревьев сгорели в печах-буржуйках.

Возрожденная живая коллекция Ереванского ботанического сада насчитывает около 1070 видов растений. Теперь сюда приходят в основном гости Еревана, отмечая малолюдность внушительной парковой территории.

Ереванский зоопарк

В 3 км от центра Еревана, между районами Норк-Мараш и 1-й жилой массив, по адресу проспект Мясникяна, 20, находится зоологический сад.

Идея построить в Ереване зоопарк появилась в 1930-х годах. На территории, заросшей дикорастущими кустарниками, проложили дорожки и выставили ограждения. Склоны ущелья позволяли построить многоуровневые вольеры, благодаря которым для первых обитателей зоопарка (лис, волков, львов) создали комфортные условия. Хотя парк был основан в 1941 году, из-за войны он открылся лишь в 1950-ом.

Сегодня площадь зоопарка превышает 35 га. Кроме привычных обитателей фауны Армении, в нем собраны животные со всего мира. Это единственное место в черте города, где даже в самый жаркий день, когда температура воздуха поднимается до 40 градусов, всегда дует прохладный ветер.

Парк Джрвеж

За городской чертой Еревана, в 25 минутах езды от центра города, на перекрестке улицы Тевосян и шоссе Арташата, находится вход в безлюдный парк, который может показаться заброшенным.

Парк, основанный в 1970-х, назван в честь одноименного села, расположенного в пригороде Еревана. Предполагалось, что с развитием промышленных кварталов по соседству будут заложены жилые массивы, поэтому площадь парка изначально была заложена внушительная. Дикие ландшафты разрезали прямыми аллеями с характерной лесопосадкой; появилась своя система каналов и водохранилищ. И сейчас на берегах прудов можно увидеть бетонные откосы. Но несмотря на вмешательство цивилизации, местность кажется аутентичной. Удаленность парка от города сделала его малопривлекательным для прогулок в выходные дни, а с распадом СССР дальнейшее строительство прекратилось.

Парк Джрвеж, который называют "парком без людей", подходит для длительных прогулок. Проезд на автомобилях на его территорию закрыт. Осенние пейзажи кажутся марсианскими, поскольку местность местами пустынна и представлена мелкой растительностью, устойчивой к засухе.