Получившую травму туристку эвакуировали с горы в Карачаево-Черкесии

Туристка из Подмосковья получила травму во время прогулки в горах КЧР. Женщину спустили с высокогорья и передали медикам.

В Карачаево-Черкесии спустили с высокогорья туристку из Московской области, которая получила травма во время прогулки на экотропе. Об этом сказано в сообщении, распространенном 26 мая региональным главком МЧС.

Инцидент случился в поселке Романтик на курорте "Архыз"

"Женщина получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться. Прибывшие специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М.Дзераева и ВТРК "Архыз" оказали первую помощь пострадавшей"

– пресс-служба регионального глава

Путешественницу доставили на носилках до транспорта, спустили с высокогорья, а затем передали врачам.

В эвакуации женщины участвовало восемь спасателей. Задействованы были три транспортных средства.