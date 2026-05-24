В Иране заработал интернет

Власти Ирана не стали откладывать в долгий ящик восстановление доступа ко всемирной сети интернет и уже сегодня подключили к ней свои ресурсы, убедились сотрудники "Вестника Кавказа".
Интернет в стране подключается постепенно, однако уже заработали основные англо- и русскоязычные новостные сайты страны, частично подключились и другие, в том числе фарсоязычные информационные ресурсы.
Ранее власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету.
"Специальный штаб по организации киберпространства решил восстановить интернет, президент Ирана издал соответствующее распоряжение"
- спикер правительства Ирана Фатеме Мохаджерани
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета – всемирная информационная сеть в стране заработает в стране в ближайшее время и будет соответствовать уровням до протестов конца декабря 2025 - начала января 2026 года, сообщили в министерстве связи страны. Достп во всемирную паутину был закрыт в стране с началом атак США и Израиля на Иран 28 февраля.