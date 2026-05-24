В Иране заработал интернет

Власти Ирана восстановили работу в стране всемирной сети интернет – иранские сайты, в том числе новостные, вновь стали доступны пользователям по всему миру.

Власти Ирана не стали откладывать в долгий ящик восстановление доступа ко всемирной сети интернет и уже сегодня подключили к ней свои ресурсы, убедились сотрудники "Вестника Кавказа".

Интернет в стране подключается постепенно, однако уже заработали основные англо- и русскоязычные новостные сайты страны, частично подключились и другие, в том числе фарсоязычные информационные ресурсы.

Ранее власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету.

"Специальный штаб по организации киберпространства решил восстановить интернет, президент Ирана издал соответствующее распоряжение"

- спикер правительства Ирана Фатеме Мохаджерани

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета – всемирная информационная сеть в стране заработает в стране в ближайшее время и будет соответствовать уровням до протестов конца декабря 2025 - начала января 2026 года, сообщили в министерстве связи страны. Достп во всемирную паутину был закрыт в стране с началом атак США и Израиля на Иран 28 февраля.