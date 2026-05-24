Албанский нападающий стал игроком "Ахмата"

ФК "Ахмат" усилился нападающим из Албании. В минувшем сезоне он выступал у себя на родине за "Флямуртари", забив в 34 матчах 12 мячей.

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с албанским нападающим Эральдом Максути. Об этом информирует пресс-служба грозненской команды.

Соглашение с 22-летним форвардом подписано сроком на четыре года.

"Добро пожаловать в "Ахмат", Эральд!"

– пресс-служба "Ахмата"

Предыдущим клубом Максути был албанский "Флямуртари". В минувшем сезоне он провел за команду 34 матча в чемпионате Албании, отметившись в них 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Форвард выступает за молодежную команду Албании.

Напомним, "Ахмат" завершил сезон 2025/26 на 9-м месте в чемпионате России. В 30 турах команда из Грозного набрала 37 очков.